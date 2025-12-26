Fethiye gurbette geçit vermedi

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kazanamayan ve devre arasına 15 puanla 14'üncü sırada giren Fethiyespor, Türkiye Kupası'na puanla başladı. A Grubu'nda yer alan Muğla ekibi ilk maçında 1'inci Lig ekibi Boluspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Hanesine 1 puanı yazdıran Fethiye'de teknik direktör Sait Karafırtınalar her iki kulvarda da en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirtirken, "Yeni yılda çok daha başarılı bir görüntü vermek zorundayız. Çok çalışacağız ve takımı yukarı seviyeye çekeceğiz" dedi.