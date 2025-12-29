Aliağa Petkim son hücumda teslim

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, namağlup lider Beşiktaş'a taraftarı önünde son saniye üçlüğüyle yenildi: 72-75. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda üstünlüğün sürekli el değiştirdiği çok çekişmeli maçın ilk periyodu 18-23, ilk yarısı 41-37, üçüncü periyodu 56-54 sonuçlandı. Ev sahibi Petkimspor, Yunus Sonsırma'nın üçlüğüyle son periyodun bitimine 5 dakikada kala farkı 6 sayıya çıkararak, son 1 dakika 55 saniyeye de 72-66 önde girdi. Mathews'un üst üste basketleriyle farkı 2 sayıya indiren Beşiktaş, Anthony Brown'ın basketiyle bitime 31 saniye kala skoru 72-72'ye getirdi. Petkimspor mola alıp son hücumda Efianayi'yle atışı değerlendiremezken, savunma ribaundunu alan Beşiktaşlı Mathews son saniye üçlüğüyle takımını galibiyete taşıdı: 72-75. Ligde 13'te 13 yaparak liderliğini sürdüren siyah-beyazlılarda maçın yıldızı olan Mathews 21 sayıyla oynadı. 5 galibiyette kalan Petkim'e Sajus'un 22 sayısı yetmedi.