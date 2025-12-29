Haberler Spor Aliağa Petkim son hücumda teslim

İzmir temsilcisi, evinde konuk ettiği lider Beşiktaş’a Jonah Mathews’in son saniye üçlüğüyle yenilmekten kurtulamadı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, namağlup lider Beşiktaş'a taraftarı önünde son saniye üçlüğüyle yenildi: 72-75. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda üstünlüğün sürekli el değiştirdiği çok çekişmeli maçın ilk periyodu 18-23, ilk yarısı 41-37, üçüncü periyodu 56-54 sonuçlandı. Ev sahibi Petkimspor, Yunus Sonsırma'nın üçlüğüyle son periyodun bitimine 5 dakikada kala farkı 6 sayıya çıkararak, son 1 dakika 55 saniyeye de 72-66 önde girdi. Mathews'un üst üste basketleriyle farkı 2 sayıya indiren Beşiktaş, Anthony Brown'ın basketiyle bitime 31 saniye kala skoru 72-72'ye getirdi. Petkimspor mola alıp son hücumda Efianayi'yle atışı değerlendiremezken, savunma ribaundunu alan Beşiktaşlı Mathews son saniye üçlüğüyle takımını galibiyete taşıdı: 72-75. Ligde 13'te 13 yaparak liderliğini sürdüren siyah-beyazlılarda maçın yıldızı olan Mathews 21 sayıyla oynadı. 5 galibiyette kalan Petkim'e Sajus'un 22 sayısı yetmedi.

