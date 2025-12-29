Aslan’dan Ugarte bombası

GALATASARAY, orta saha takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetimi, Manchester United'ın 24 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte için temaslarını sıklaştırdı. SarI-kırmızılılar piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncu için Manchester ekibine kiralama teklifi hazırlıyor. United'ın Ugarte için 30 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu 25 milyon Euro'luk bir paket teklifinde bulunduğu ifade edildi.

MUSLERA VE TORREIRA DEVREDE

G.Saray'ın efsane Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile orta sahadaki yıldızı Lucas Torreira'nın da millî takımdan arkadaşları Ugarte'yi Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalıştığı vurgulandı. Ugarte için Galatasaray'ın önünde önemli rakipleri var. Fransız basınında çıkan haberde Ugarte'ye Lyon'un yanı sıra Napoli'nin de talip olduğu belirtildi. Manuel Ugarte, geçen sezon PSG'den M.United'a 50 milyon Euro'ya transfer olmuştu.