Bodrum Futbol hedefinden saptı

TRENDYOL 1. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Bodrum Futbol Kulübü 2025 yılını mutsuz bitirdi. İlk yarının son maçında haftaya düşme potasında giren Sarıyer'le karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar rakibine 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Seferi'nin 18. dakikada penaltı kaçırmasıyla öne geçme şansını tepen Ege ekibi, 51'de Axel'in golüne engel olamadı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Bodrum, son 6 deplasmanda da 3 puan sevinci yaşayamadı. Liderliğe kadar yükseldiği ligde son haftalarda yaşadığı düşüş sonrası Süper Lig potasından çıkan Bodrum FK, 2025-2026 sezonun ilk devresini Süper Lig hattındaki Pendikspor'un 5 puan gerisinde 32 puanla tamamladı. Transfer çalışmaları yapacaklarını söyleyen teknik direktör Burhan Eşer, "Kadromuzu güçlendirmeye çalışacağız" diye konuştu.