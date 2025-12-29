Derin Akar’dan tarihi başarı

GÖZTEPE, birçok branşta başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulüp, sporcularının elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla hem şehrin hem de Türkiye'nin yüzme ve diğer branşlardaki prestijini artırıyor. Göztepe Spor Kulübü sporcusu Derin Akar, Türkiye Sportif Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak 11 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu egale etti.

YENİ REKORUN SAHİBİ OLDU

Antalya'da düzenlenen şampiyonada 100 metre karışık kategorisinde yarışan milli sporcu, sergilediği üstün performansla izleyenleri etkiledi. 19 yaşındaki genç sporcu Derin Akar, 1.03.13'lük derecesiyle rekorun yeni sahibi olarak şampiyonada zirveye çıktı. Eski rekor 1.03.53 ile Sezin Eligün'e aitti. Bu sonuç, hem kulübün altyapı başarısını hem de genç sporcuların ulusal arenada neler başarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yaşına rağmen elde ettiği bu önemli başarıyla dikkatleri üzerine çeken Derin Akar, önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi temsil edecek. Göztepe Spor Kulübü yetkilileri, sporcuyu ve teknik ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Kulüp, altyapıdan yetişen sporculara verdiği önemle, gelecekte daha birçok rekor ve madalya beklediğini de duyurdu.