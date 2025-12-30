Arda Okan’a dev kanca

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 4. sırada Avrupa potasında tamamlayan Göztepe'nin genç isimleri transferin gözdesi oldu. Süper Lig lideri Galatasaray ve İspanya'dan Sevilla, Anthony Dennis'e talip olurken; Göztepe'nin genç savunmacısı Arda Okan Kurtulan'a Almanya'dan ilgi var. İzmir temsilcisinin 23 yaşındaki sağ bekine Leipzig'in kanca attığı iddia edildi. Sezon başında kadrosuna Göz-Göz'ün Brezilyalı golcüsü Romulo'yu katan Alman ekibi, gözünü bu kez Arda'ya çevirdi. Yaz transfer döneminde Göztepe bünyesine Adana Demirspor'dan katılan Arda Okan, ilk yarıda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

STOİLOV'UN GÖZDELERİNDEN

Teknik direktör Stanimir Stoilov'un en güvendiği isimlerin başında gelen genç sağ bek performansıyla kısa sürede taraftarların da gönlüne görmeyi başardı. Yaz döneminde bonuslarla birlikte Romulo için toplam 25 milyon Euro ödeyen Leipzig'in önümüzdeki günlerde Arda Okan için İzmir ekibinin kapısını bir kez daha çalması bekleniyor. Ancak Avrupa'yı hedefleyen sarıkırmızılı yönetimin, bu teklif karşısında alacağı tavır merakla bekleniyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan, 2022'de Adana Demir'e imza atarken Karacabey ve Diyarbekir'de kiralık olarak forma giymişti.

SON ADAY JUNİNHO

HÜCUM hattına takviye yapacak olan Göztepe'nin listesi her geçen gün daha da genişliyor. Son olarak Fransa'da Toulouse forması giyen Kamerunlu Frank Magri ile ilgilenen Göz-Göz, listeye bir aday daha ekledi. Sarı-kırmızılıların Flamengo'da top koşturan Juninho'nun durumunu da yakından takip ettiği ifade edildi. 29 yaşındaki Sambacı için nabız yoklayan Göz-Göz yönetimi, kanatlarda da görev yapabilmesi nedeniyle oyuncuya oldukça sıcak bakıyor. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Juninho uygun bir bonservis bedeliyle transfer edilmeye çalışılacak.

GÖZ-GÖZ KIZARDI

SÜPER Lig'de performansıyla ilk yarıya damga vuran Göztepe, gördüğü kırmızı kartlarla da zirveye oynuyor. İlk devrenin kart raporu belli olurken, sarı-kırmızılılar 4 sarı kartla bu anlamda zirvede yer alan G.Birliği'nin (5) ardından en çok kızaran takım oldu. Göz-Göz'de, Bokele, Rhaldney, İsmail Köybaşı ve golcü Juan kırmızı kart gören oyuncular oldu.

SARI-KIRMIZILILAR TEKLİFLERİ BEKLİYOR

GÖZTEPE transfer çalışmalarına ağırlık verirken bir yandan da gidecek oyunculara odaklandı. Yabancı kontenjanını açmak isteyen Göztepe, Brezilyalı sağ bek Ruan ve Ürdünlü golcü İbrahim Sabra ile yol ayrımına geldi. Henüz 19 yaşında olan Sabra'nın gelişime açık bir oyuncu olması nedeniyle kiralanacağı ifade edildi. 1. Lig'den iki takımın Sabra transferi için yönetimle görüşme halinde olduğu vurgulanırken, oyuncunun bir Romanya takımıyla da temasta bulunduğu vurgulandı. Sadece 2 maça çıkan Ruan'a ise henüz teklif gelmedi. Ahmed Ildız'ın da Çorum FK ile görüştüğü ve tarafların anlaşması halinde transferin gerçekleşebileceği öğrenildi.