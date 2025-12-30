Ezgi Bektaş Göztepe’de

SULTANLAR Ligi'nde ilk devreyi 13 müsabakada aldığı 3 galibiyet ve 10 yenilgiyle 11'inci basamakta tamamlayan Göztepe Kadın Voleybol Takımı, dış transferde gaza bastı. İzmir temsilcisi, Yunanistan ekibi ZAON Kifisias'tan 32 yaşındaki deneyimli smaçör Ezgi Bektaş ile anlaştığını açıkladı. Sarı-kırmızılı İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu Ezgi Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi; kariyerinde İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyesi Spor formaları giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Ezgi" ifadelerine yer verildi.