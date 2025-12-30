Liste başı Lookman

Süper Lig lideri Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezondan bu yana gündeminde olan Atalanta'nın yıldızı Ademalo Lookman'ı ara transfer döneminde transfer listesinin ilk sırasına yerleştirdi. 28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusuna ezeli rakip Fenerbahçe de talip olurken, sarı-kırmızılılar işi şansa bırakmayıp transferi titizlikle çözmek istiyor. Lookman'ın, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Kupası'ndaki performansı da Aslan'ın iştahını kabartıyor. Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın C Grubu'nda Nijerya, Tunus'u 3-2 yenerken Lookman bir gol, iki asistle maçın yıldızı oldu.

MALİYETİ 50 MİLYON

Serie A'da Atalanta'da forma giyen oyuncunun piyasa değeri 35 milyon Euro'yu buluyor. Afrika Kupası sonrası piyasası artacak olan Lookman için ise kulübü Atalanta'nın kapıyı 50 milyon Euro'dan açması bekleniyor. Bu nedenle transferde Galatasaray'ı oldukça zorlu bir pazarlık süreci bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlayıp, daha sonra İtalyan kulübüyle pazarlık masasına oturacak. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Lookman'ın transferini sezon sonuna bırakmak istemiyor.

Osimhen'i devreye sokacak.

GALATASARAY'IN Lookman transferinde en büyük kozu ise Victor Osimhen olacak. Sarı-kırmızılılar sezon başında bonservisini aldığı Nijeryalı yıldız, milli takımdan arkadaşı olan Lookman'ı Aslan'a transferi konusunda ikna etmeye çalışacak.