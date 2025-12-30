Merkezefendi’nin tadı iyice kaçtı

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk 7 maçın 5'ini kaybettikten sonra 2 maç üst üste kazanıp moral bulan Merkezefendi Belediyesi Basket, ardından 4 maç üst üste kaybedip komadan çıkamadı. Denizli ekibi, düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor. Mersinspor'a deplasmanda 110-92 yenilen Merkezefendi bu sezon deplasmanda Bahçeşehir ve evinde Beşiktaş maçlarını da 18 sayı farkla kaybetmişti. Başantrenör Zafer Aktaş, pazar günü Büyükçekmece maçını kazanmak için tüm konsantrasyonlarını vereceklerini ifade etti.