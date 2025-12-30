Yakup Arda tamam İsa beklemede

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, ara transferde listesine aldığı Beşiktaş'ın genç sol kanat oyuncusu Yakup Arda Kılıç'la anlaştı. Siyah-beyazlıların altyapısında yetişerek sezonun ilk yarısında kiralık olarak Sırbistan'da Novi Pazar formasını giyen 20 yaşındaki Yakup Arda, bu kulüple sözleşmesini feshettikten sonra Kaf- Kaf'a imza atacak. Arda daha önce Süper Lig'de de Beşiktaş formasıyla şans bulmuştu. Transferde kendisiyle aynı gruptaki Söke 1970 SK'dan sol kanat ve ileri uçta görev yapan 26 yaşındaki İsa Gürler'le de görüşen Karşıyaka, oyuncunun yüksek ücret talep etmesi nedeniyle geri adım attı. 750 bin TL karşılığında serbest kalma maddesi bulunan İsa, Kaf-Kaf'tan yarım dönemde Söke'den alacağı toplam yıllık ücretin 1.5 katını talep edince transfer beklemeye alındı.