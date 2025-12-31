Karşıyaka’da gündem transfer

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezonun ilk yarısını 38 puanla 2. bitiren Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıya iyi başladıkları ve iyi bitirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "1 maç hariç genel olarak skor anlamında memnunuz. 10. haftada cezalar açıklandı ve bu durum güç dengesini biraz değiştirdi. Son 5-6 maçta süreç farklı ilerledi ancak buna rağmen o bölümde de sadece 1 maç bizi etkiledi. Oyuncularımızın çalışması, temposu, karakteri ve mücadelesi çok iyiydi" dedi.

HÜCUM HATTINA VE SOL BEKE

YAPILACAK 3 ya da 4 takviyeyle ikinci yarıya başlayacaklarını ifade eden Basatemür, "Hücum bölgesine mutlaka bir veya iki oyuncu alacağız. Sol bekimiz ayrıldı, bu nedenle oraya da birini düşünüyoruz. Ayrıca orta sahaya da bir takviye planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Başarılı teknik adam, taraftarların verdiği ekstra motivasyona da değinerek, "Geriye düşülebilir ama takımı desteklemeye devam etmek çok önemli. Taraftarımızın olumlu yaklaşımı, oyuncularımızın maçı bırakmaması ve fiziksel üstünlüğü sayesinde maçları çevirdik" diye konuştu.