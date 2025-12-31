Tire 2021 FK’dan takviye açıklaması

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta devre arasına 25 puanla Play-Off potasının 3 puan gerisinde 8. giren Tire 2021 FK'da sportif direktör Hüseyin Sungur, transfer açıklaması yaptı. "Taraftarlarımız endişe etmesin" diyen Sungur, "Çalışmalar devam ediyor. İhtiyaç duyulan bölgelere nokta transferler yaparak kadromuzu güçlendirecek ve 2. yarıya güçlü bir şekilde gireceğiz. Birlikte mücadele etmeye, birlikte başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ANTALYA KAMPI 2 OCAK'TA

ÖTE yandan Tire FK'nın devre arası kamp programı da yeni yılın ilk günlerinde başlıyor. 2-9 Ocak arasında Antalya'da kamp yapacak olan sarı-kırmızılılarda, ligin ikinci yarısının ilk haftasında 10 Ocak'ta karşılaşacağı Kütahyaspor deplasmanına da Antalya'dan gidileceği açıklandı.