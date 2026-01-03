Ege’de hedef play-off’lar

Basketbol Süper Ligi'nin Egeli temsilcileri Yukatel Merkezefendi Basket ile Glint Manisa Basket, geride kalan 13 haftada iyi bir grafik ortaya koyamadı. Denizli ekibi 4 son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken, Manisa temsilcisi ise son 5 haftada rakiplerine diş geçiremedi. Önceki hafta sahasında ligin flaş ekibi Türk Telekom'a uzatmalarda teslim olan Merkezefendi, son maçında ise Mersin deplasmanında farklı mağlup oldu. 4 galibiyette kalan Merkezefendi, yarın evinde oynayacağı kritik Büyükçekmece maçıyla yeni sayfa açmak istiyor. Denizli temsilcisi, 2 galibiyetle son sırada bulunan rakibini yenerek hem kötü seriyi sonlandırmak hem de alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor. Merkezefendi bu maçın ardından 7 galibiyetle Play-Off hattının son basamağındaki Erokspor'a konuk olacak.

GALİBİYETE HASRET KALDI

Son haftalarda galibiyet alamayan ve alt sıralara gerileyen Manisa Basket'te de hedef aynı. Evinde Aliağa Petkimspor'a uzatmalarda mağlup olduktan sonra Fenerbahçe deplasmanından da eli boş dönen Ege ekibinin galibiyet hasreti 5 haftaya çıktı. Manisa Basket, 2026 yılında yeni bir sayfa açarak yükseliş trendi yakalamak istiyor. Ege ekibini yeni yılın ilk haftalarında zorlu bir fikstür bekliyor. Yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Manisa Basket, ardından Ankara'da Türk Telekom'un konuğu olacak. Bu maçlarda galibiyet hasretini bitirmek isteyen Ege ekibi ardından Mersin SK deplasmanına gidecek. İki Ege ekibi de düşme hattıyla bağını kopararak normal sezonu ilk 8 içinde bitirip Play-Off bileti almayı planlıyor.