Orkun Kökçü’nün kardeşi Kartal’a

BEŞİKTAŞ'IN takım kaptanı Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can'ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı ileri sürüldü. Hollanda Eredivisie takımlarından Volendam'da forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu uzun süredir takip eden Beşiktaş Kulübü scout ekibinin, transfer edilmesi yönünde olumlu rapor verdiği öğrenildi. Volendam'da bu sezon 17 resmi maçta oynayıp 1 gol, 2 asist üreten Ozan Can, 20 yaşından itibaren Azerbaycan'ın U20, U21 ve A milli takımlarında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de daha önce Bursaspor ve Giresunspor'da forma giydi.