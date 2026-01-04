Kartal’da rota Belçika

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta genç bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların orta saha transferinde listesine Mario Stroeykens'i aldığı öğrenildi. Kara Kartal'ın, Belçika ekibi Anderlecht forması giyen 21 yaşındaki Mario Stroeykens'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı hedeflediği ifade edildi. Anderlecht'in, Mario Stroeykens için bonservisli satışa öncelik verdiği ve bu seçeneğin de Beşiktaş tarafından değerlendirildiği belirtildi. Genç orta saha Stroeykens'in Anderlecht ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Demokratik Kongolu oyuncu bu sezon Anderlecht'te 22 müsabakada forma şansı bulurken, bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.