Tecrübeli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu. Tecrübeli oyuncunun İstnabul ekibiyle anlaşma sağlandığı duyuruldu. İşte transfer haberinin detayları…
İSTANBUL EKİBİYLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı İstanbul ekibi, milli futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için Fenerbahçe yönetimi ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladı.
SÖZLEŞME SONRASI KAMPA KATILACAK
Sarı lacivertliler ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladıktan sonra Antalya'ya geçerek yeni takımının kampına katılacak.