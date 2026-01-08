Bahiste 108 hoca PDFK’lık

Türkiye ve Avrupa gündemine bomba gibi düşen futbolda bahis skandalında dün şok bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF); hakem, futbolcu, yönetici, gözlemci ve temsilcilerin ardından dün de teknik direktör sevklerini gerçekleştirdi. TFF son 5 yılda profesyonel liglerde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Bahis soruşturmasında bu kez sıra teknik direktörlere gelirken haber yine Türkiye gündemine yerleşti. PFDK'ya sevk edilenler arasında Ege'de görev yapan ve kamuoyunun aşina olduğu isimlerin yer alması dikkat çekti.

İSİMLER TANIDIK

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın yanı sıra eski gol kralları Gökhan Ünal ve Taner Gülleri ile eski Manisaspor kalecisi İlker Avcıbay da PFDK'ya sevk edildi. Şu an 3. Lig ekibi Tire 2021'de görev yapan Ufuk Uysal, eski Altay Teknik Direktörleri Tuna Üzümcü ve Özden Töraydın, daha önce Buca 1928'i çalıştıran Cüneyt Dumlupınar ile Ege'de teknik adamlık yapan İsmail Ertekin, Hakan Keleş, Gürkan Ferhatoğlu, Ahmet Taşyürek, Bayram Sevindik ve Selahaddin Dinçel gibi isimler Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

ÜNLÜ MENAJERLER DE SORUŞTURMAYA EKLENDİ

TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajeri de PFDK'ya sevk edildi. Adı geçen 104 menajer arasında futbol camiasının yakından tanıdığı isimler de yer aldı. Daha önce Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün ve Galatasaray Kongre Üyesi Necdet Ergezen de yer aldı. Daha önce Altay başkanlığı yapan Ayhan Dündar'ın yanı sıra Göztepe'de de çalışan Barış Güçlü, Ege'nin yakından tanıdığı Hüseyin Ok ve Orhan Kırkpınar gibi isimler de PFDK'lık oldu.

İŞTE LİSTE

Savaş Yıldırım, Semih Tokatlı, Hakan Yılmaz, Serkan Ençetin, Tansu Yaan, Gökhan Ünal, Necdet Emre Özbayer, Aydemir Emrah Uzun, Harun Dişlitaş, Erhan Koç, İlker Erdem, İlker Avcıbay, Murat Parlak, Taner Gürsoy, Avni Okumuş, Tevfik Ata Tekin, Adem Çağlayan, Taner Gülleri, Erdoğan Sarıuşak, Ali Asım Balkaya, Ertürk Koray Balcıoğlu, Cevdet Uzunköprü, Murat Sönmez, Ahmet Yurtsever, Metin İlhan, Bülent Yenihayat, Sadullah Zehir, Mehmet Seçkin, Sercan Yıldırım, Muzaffer Taşkın, Serdar Göçerler, Muzaffer Bilazer, Murat Özkan, Can Güçer, Nuri Çolak, Coşkun Öz, Mete Işık, Ergün Işık, Mehmet Erol, Sait Taş, İlhan Özbay, Volkan Erten, Mustafa Alper Avcı, Orhan Kosulu, Özgür Ergün, Ayhan Tuna Üzümcü, Gürkan Ferhatoğlu, Şenol Demir, Görkem Öncü, Enver Şen, Cüneyt Dumlupınar, Ayhan Bahar, Muhammet Yılmaz, Aslan Toklu, Bayram Toysal, Ali Beykoz, Engin Dursun, Gökhan Beklemiş, Ahmet Duman, Murat Hacıoğlu, Rızvan Şahin, Uğur Kulaksız, İsmail Ertekin, Aykut Erdoğan, Semih Özü, Ahmet Taşyürek, Sinan Durmuş, Erhan Çelik, Adil Tozlu, Fuat Erarslan, Özgür Çetiner, Egemen Urhan, Mehmet Birinci, Hasan Uğur Kardal, Gürkan Aslan, Bayram Sevindik, Mustafa Çapanoğlu, Selahaddin Dinçel, Serhat Güller, Ramazan Kurşunlu, İbrahim Raif Albay, Onur Yeniyurt, Evren Şenel, Sertaç Gezer, Hasan Yüksel, Hayati Palancı, Ümit Metin Yıldız, Hakan Çobanoğlu, Kemal Dulda, Selçuk Akçay, Kadir Kar, Cahit Erçevik, Mithat Çulcuoğlu, Fatih Serkan Albayrak, Özden Töraydın, Eray Gülay, Nazım Gülay, Mehmet Altıparmak, İbrahim Tolgay Kerimoğlu, Cafer Elek, Hakan Keleş, Ufuk Sarı, Bahaddin Güneş, Ufuk Uysal, İbrahim Yıldırım, Serdar Uygun, Erkan Bölükbaş, Cemil Aktaş.