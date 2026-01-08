Fenerbahçe Fransız oyuncuyu resmen duyurdu!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Anthony Musaba'nın ardından ikinci transferini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Lazio'dan orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi resmen kadrosuna kattı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.