Guendouzı tamam

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna bir yıldız daha katmak üzere. Samsunspor'dan Antnohy Musaba'yı transfer ederek ilk bombayı patlatan sarı-lacivertliler, orta saha transferini de bitiriyor. Kanarya, Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Matteo Guendouzi ile ilgileniyordu.

RESMİYETE DÖKÜLECEK

Yurtdışında gelen bilgilere göre, Başkan Sadettin Saran ve kurmayları, Fas uyruklu Fransız futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, yapılan anlaşma gereği 2028 yılına kadar kontratı bulunan Matteo Guendouzi için kulübüne bonuslarla birlikte 30 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu rakam pürüz çıkmazsa Fener'in ödediği en yüksek bonservis olarak kayıtlara geçecek.

HAFTA BAŞINDA GELİYOR

26 yaşındaki orta saha Fenerbahçe'yle 4.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak Guendouzi'nin, 11 Ocak Pazar günü oynanacak olan Verona-Lazio maçının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hafta başında Türkiye'de olması beklenen Fransız orta saha, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak. Futbola PSG altyapısında başlayan Guendouzi, Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.

OOSTERWOLDE ROMA'YA

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip çıktı. İngiliz kulüplerinin ilgi duyduğu Oosterwolde için İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın ciddi girişimde bulunduğu iddia edildi. Haberde, kulüpler arasında temasların kurulduğu ve oyuncunun İtalya'ya dönmeye açık olduğunu belirtildi. Oosterwolde, 2022-2023 sezonunda bir başka İtalyan temsilcisi Parma'da forma giymişti.