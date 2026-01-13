Muğla’da okul sporları müsabakaları başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Okul Sporları takvimi kapsamında düzenlenen Genç A Kızlar ve Erkekler Basketbol Grup Birinciliği'nin açılış seremonisi, Muğla Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan törene sporcular, antrenörler ve okul idarecileri yoğun katılım gösterdi. Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müsabakaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için emek veren tüm görevlilere teşekkür edildi.

Muğla'nın spor şehri kimliğine katkı sağlayan bu büyük organizasyonda ter dökecek tüm genç sporculara başarılar dileyen yetkililer, tüm Muğlalı sporseverleri bu heyecana davet etti.