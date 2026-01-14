Arda Güler’den Alonso’ya veda

REAL Madrid, İspanya Süper Kupa Finali'nde Barcelona'ya 3-2 kaybedilen maçın ardından Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp, Alonso'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu. Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına teşekkür ederek duygusal bir mesaj yayımladı. Arda Güler paylaşımında, "İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim... Etkiniz her zaman benimle kalacak" ifadelerini kullandı.

