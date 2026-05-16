Edin Dzeko’dan Fenerbahçe itirafı! 'Beni takımda tutabilirdi fakat...'

İddialara göre, kış transfer döneminde Alman ekibi FC Schalke 04 ile anlaşan Fenerbahçe 'nin eski golcüsü Edin Džeko, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Edin Dzeko yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yeni sezonda Bundesliga'da oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Her durumda, Schalke için elit seviyeye geri dönmek inanılmaz bir şey. Buraya geldiğimde de söylemiştim. Bundesliga her zaman olmaları gereken yer.

SCHALKE'DE KALACAK MI?

Neler olacağını bilmiyorum. Schalke ile konuşmam ve planlarını öğrenmem gerekiyor. Geleceğime daha sonra karar vereceğiz. Kulüp, Bundesliga'da seviyesini biliyor ve buna göre hazırlıklar yapmalı. Umarım harika bir sezon olur.