Edin Dzeko’dan Fenerbahçe itirafı! 'Beni takımda tutabilirdi fakat...'

İddialara göre, kış transfer döneminde Alman ekibi FC Schalke 04 ile anlaşan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Džeko, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Edin Dzeko yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yeni sezonda Bundesliga'da oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Her durumda, Schalke için elit seviyeye geri dönmek inanılmaz bir şey. Buraya geldiğimde de söylemiştim. Bundesliga her zaman olmaları gereken yer.
SCHALKE'DE KALACAK MI?
Neler olacağını bilmiyorum. Schalke ile konuşmam ve planlarını öğrenmem gerekiyor. Geleceğime daha sonra karar vereceğiz. Kulüp, Bundesliga'da seviyesini biliyor ve buna göre hazırlıklar yapmalı. Umarım harika bir sezon olur.
FENERBAHÇE İTİRAFLARI!
Fenerbahçe beni takımda tutabilirdi. Kulüp bunu tercih etmedi, sebeplerini gerçekten bilmiyorum. Dusan ile beraber iki harika yıl geçirdik.
Son maçın protesto edilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Biz de son maçta oynamak istemedik. Oradaki iki güzel yılın bu şekilde sona ermesini istemedik.
Kulüple birlikte bu kararı aldık. Takımla birlikte son bir yemeğimiz vardı. Herkes bu fotoğrafın arkasında neler olduğunu konuştu.
Bu bizim için önemli değildi. Önemli olan bütün takımın orada olmasıydı. Bu da bizim adımıza en güzel olanıydı."