Fenerbahçe tek golle kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile kozlarını paylaştı. İşte karşılaşmanın detayları…

TALİSCA MAÇI KAZANDIRDI

Fenerbahçe, aradığı golü ise 82. dakikada Anderson Talisca ile buldu. Brezilyalı yıldız, ceza sahasından attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi ve Fenerbahçe maçta attığı 29. şutta golü bulmuş oldu. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler, Beyoğlu Yeni Çarşı FK'yi 1-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u ağırlayacak. Henüz puanla tanışamayan Beyoğlu Yeni Çarşı FK ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.