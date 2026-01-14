James Harden sayıda Shaq'ı geride bıraktı

James Harden sayıda Shaq’ı geride bıraktı

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers forması giyen James Harden, Charlotte Hornets'ı 117-109 yendikleri maçta attığı 32 sayıyla tarihin en skorerleri sıralamasında 9. basamağa çıktı. Intuit Dome'da Hornets'ı ağırlayan Clippers, Kawhi Leonard'ın 35 sayı, 5 ribaunt ve James Harden'ın 32 sayı, 4 ribaunt, 10 asist, 4 top çalmalık performansıyla üst üste 3, sezonun 16. galibiyetini aldı. Kariyerinde 28 bin 614 sayıya ulaşan Harden, Shaquille geçerek NBA normal sezonlarının en skorerleri listesinde 9. sıraya yükseldi.

