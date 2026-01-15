Aliağa fena dağıldı

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Aliağa FK, sahasında Süper Lig ekibi Samsunspor'a farklı mağlup oldu: 2-6. Henüz 1. dakikada Celil'in defansın arkasına attığı topla buluşan Mouandilmadji karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü buldu: 0-1. 16'da Jarju'nun yerden çevirdiği pozisyonda Yalçın düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 21'de Mouandilmadji kaleye sokulup çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı. 25'te Mustafa Saymak'ın Mouandilmadji'ye yaptığı hareket sonrası VAR'dan uyarı geldi ve hakem oyuncuya kırmızı kart gösterdi. 26'da Muammer'in ara pasında Burak şutunu çekti, top direkte patladı. 35'te Tahir'in şutunda top direkten döndü, boşta kalan topu Burak ağlara yolladı: 1-2. 38'de Celil uzaklardan çok sert bir vuruşla farkı yeniden ikiye çıkardı: 1-3. 40'ta Celil'in pasında Tahsin yayın oradan çektiği şutta kaleciyi avladı: 1-4. 51'de Mouandilmadji'nin pasında top savunmadan döndü, seken topu önünde bulan Yalçın düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-5. 77'de Mendes'in ortasında Mouandilmadji'nin kafa vuruşunu kaleci Kubilay çeldi. Seken topu Polat ağlara yolladı: 1-6. 80'de Erhan'ın ortasında Malik kafayla ağları sarstı: 2-6. 89'da defansın arkasına sarkan Polat'ın kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruş direkten döndü. Maç 6-2 sona erdi.