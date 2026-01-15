Aslan’da orta saha harekatı

GALATASARAY, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için var gücüyle bastırıyor. Cim-Bom, çalışmalarını Fransa ve özellikle İtalya'ya yoğunlaştırdı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, menajer George Gardi'ye Paris Saint Germain'in tecrübeli orta sahası Fabian Ruiz için tam yetki verdi. PSG cephesi futbolcuyu ara transferde satmaya sıcak bakarken, 30 milyon Euro'nun altını kabul etmiyor. G.Saray yönetimi, 29 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme ile toplamda 40 milyon Euro'luk bir paket sunacak. Aslan, ayrıca İtalya'ya sefere çıkarken Çizme'de 5 yıldız oyuncu belirledi.

ALTERNATİFLERİ HAZIR

FABİAN Ruiz dışında orta sahaya düşünülen isimlerden biri de Milan forması giyen Youssouf Fofana oldu. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, İtalyan temsilcisi ile masaya oturarak 27 yaşındaki Fransız yıldız oyuncu için 25 milyon Euro'luk bir teklif yapacak. Ayrıca orta saha için listedeki diğer adaylardan biri de Udinese'den Keinan Davis oldu. Hücum hattı için Aslan, F.Bahçe'nin görüştüğü Atalanta'dan Ademola Lookman ve Inter'den Davide Frattesi için de bir hamle planlıyor.