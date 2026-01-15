En-Nesyri’ye Everton kancası

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kadroda düşünmediği Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig ekibi kanca attı. İddialara göre; İngiliz temsilcisi Everton, Faslı yıldız golcü ile ilgileniyor. Taraftar arasında ilerleyen günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi. Youssef En Nesyri ile aynı zamanda Körfez ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor. Suudi Arabistan ekipleri Al Ahli, Al İttihat ve Al Shabab uzun süredir, 28 yaşındaki futbolcu için Fener yönetimiyle kontak halinde. İngiliz kulübünün Youssef En Nesyri için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında.