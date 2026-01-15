İbrahimovic’in oğlu Ajax’a kiralandı

İSVEÇLİ eski yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in 19 yaşındaki oğlu Maximilian Ibrahimovic, sezon sonuna kadar İtalyan kulübü Milan'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralandı. Hollanda kulübünden yapılan forvet Maximilian Ibrahimovic'in Milan'dan kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı." denildi. Açıklamada, "Kiralık anlaşması, bu sezon sonuna kadar altı ay sürecek. Anlaşmada, Ajax'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor" bilgisi verildi. Zlatan'ın diğer oğlu Vincent ise geçtiğimiz günlerde Milan'la profesyonel sözleşme imzalamıştı.