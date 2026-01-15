Tesis krizi yaşanmış

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor'a konuk olan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı TFF İkinci Lig temsilcisini 2. yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma boyunca Fethiye İlçe Stadı'nın bozuk zemini eleştiri konusu oldu.

BİLETLER FİYATLARI YÜKSEKTİ

ANCAK maçın ardından ilginç detay ortaya çıktı. Süper Lig devi Galatasaray'a kupa eşleşmesi için Fethiye İlçe Stadı'nın bitişiğindeki Gençlik Merkezi'nin spor salonu tahsis edildi. Soyunma odasına çevrilen salona elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi. Galatasaraylı futbolcular tesiste kadın tuvaletlerini ve duşlarını kullanmak zorunda kaldı. Maç sonu basın toplantısı da yine Fethiye Gençlik Merkezi'ndeki giriş holünde yapıldı. Maç öncesi 3 bin kişilik portatif tribün kurulan statta saha kenarına portatif basın tribünü de yapıldı. Fethiyespor- Galatasaray maçının biletleri 5-20 bin TL arası satılmıştı. Buna rağmen taraftarlar müsabakaya yoğun ilgi gösterirken, tribünlerde boş yer kalmadı.