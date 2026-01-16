Ne yaptın Kaf-Kaf?

Meslek hayatıma başladığım zamanlar Karşıyaka'nın çöküşüne denk geliyor. Yani bildim bileli Karşıyaka üst liglere geri dönmeye çalışıyor diyebilirim. Kimi zaman bu maddi imkansızlıklardan dolayı olmadı. Kimi zaman ise takım içerisindeki çok başlılıktan dolayı. Çok iyi başladığı sezonlarda sonradan çöktüğü de ya da kötü başlayıp düzeldikten sonra kıl payı kaçırdığı da. Ama bu son Afyonspor maçı gerçekten çok üzücü oldu. 2. Lig'e dönmek için en iyi fırsat olan bu ligde yine kendi eliyle zirveden uzaklaştı. Umarım bir an önce toparlanırlar. Altay ise iyi serisini Uşak önünde kaybetti. Henüz çok erken ama ben küme düşeceklerini sanmıyorum. Tabi kadroyu korumayı ve gelecek eksi puanların önüne geçebilirlerse. Balıkesirspor dağılır demiştik. Ama onlar gidenlerin değil kalanların mücadelesinin önemli olduğunu gösterdi.