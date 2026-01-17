Kayserispor’da şok ayrılık

KAYSERİSPOR, Dinamo Zagreb'ten Fransız sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşmasına varmıştı. Tecrübeli futbolcu, iki gün önce Kayseri'ye geldi. Yaşananların ardından dün oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kayseri'ye getirilen Ronael Pierre-Gabriel, sürpriz bir şekilde Kayseri'den ayrıldı. Ayrılık D.Zagreb'e yakın hesaplardan, "Kayserispor'a RPG transferi iptal edildi. Kayseri daha önce kararlaştırılan sözleşme şartlarını değiştirmeye çalıştı ve Pierre-Gabriel kulübün yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrendi" sözleriyle duyuruldu.