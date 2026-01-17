PFDK’dan 153 isme ceza geldi

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 5 yılda bahis oynadıkları tespit edilen ve teknik sorumlu, antrenör ile bölgesel gözlemcilerden oluşan 153 kişinin cezasını açıkladı. Kurul, ünlü teknik direktörlere de 45 gün ile 12 ay arasında ceza keserek bahis yaptırımı uyguladı. Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak 9 ay men cezası alarak büyük bir şok yaşadı. Eski gol kralları Gökhan Ünal 6 ay, Taner Gülleri ise 3 ay men cezasına çarptırılırken Ege ekiplerinde görev yapan isimler de yaptırıma uğradı. Ege ekiplerinde daha önce teknik direktörlük yapan Cüneyt Dumlupınar 12 ay, Özden Töraydın ve Selahaddin Dinçel 9'ar ay, İsmail Ertekin ve Gürkan Ferhatoğlu 6'şar ay, Tuna Üzümcü ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.