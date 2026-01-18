Denizli İY. güle oynaya

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta Denizli İdmanyurdu 1959, evinde konuk ettiği Nazillispor'u 6-0 yendi. Henüz 2. dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Murat Torun, yerden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 32'de Mikail'in ortasında, uzak direk dibinde topla buluşan Murat, kafa vuruşu ile kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetti: 2-0. 45'te Oğuzhan'ın, Murat'a yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun arkasına geçen Murat'ın vuruşunda top yan direkten döndü ve ilk yarı 2-0 sona erdi. 80'de Murat, hattrick yaptı: 3-0. 88'de Ömer Arda'nın ara pası ile defansın arkasına sarkan Mehmet Emin, plase vuruşla farkı açtı: 4-0. 90+1'de Oktay'ın vuruşunda top uzak direğe çarpıp geri döndü, Ethem Eren plase vuruşla skoru 5-0 yaptı. 90+3'te ceza sahası içinde rakipten seken topla buluşan Ethem Eren, ceza yayı sol köşesinden sert ve düzgün vuruşla gol perdesini kapayan golü kaydetti: 6-0.