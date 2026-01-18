Kartal’a çifte teklif

BEŞİKTAŞ, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, iki kilit oyuncusu için Rusya ve İspanya'dan teklifler var. Orkun Kökçü için Rus devi Zenit devreye girerken Benfica'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyen siyah-beyazlılara, Zenit'in bu rakamın üzerine çıkmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Wilfred Ndidi'ye de İspanya'dan kulüpler takipte. Valencia, Nijeryalı orta sahayı kadrosuna katmak için satın alma opsiyonlu kiralama teklifine hazırlanıyor. Ndidi'nin bu sezonki istikrarlı performansı, başka kulüplerin de dikkatini çekmiş durumda. Bu arada Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kayserispor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilirken idman programı kondisyon ve taktik çalışmaları üzerine kuruldu. Isınma koşularıyla başlayan seans, 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla devam etti ve taktik uygulamalarla son buldu. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla tamamlayacak ve kamp sürecine girecek.