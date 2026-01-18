Soma-Fethiye: 1-2

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren Ege derbisinde gülen taraf Fethiyespor oldu. Somaspor ile Fethiye, Soma Nazım Yavuz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Dengede geçen ilk yarıda 44'te Ramazan Çevik sahneye çıktı ve Fethiye bu golle devreye önde girdi. İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliğiyle başlayan ev sahibi Soma, eşitlik sayısını erken buldu. Siyah-beyazlılar, 52'de Muhammet Özkal'ın golüyle skoru 1-1 yaptı. Bu gole Fethiye 60'ta Uğur Ayhan ile cevap verdi ve skor 1-2 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-2 sona erdi.