Aras fırtınası esiyor

SULTANLAR Ligi'nde 2025- 2026 sezonunun ikinci yarısında Aras Spor Kulübü fırtınası yaşanıyor. İzmir ekibi, sezonun ikinci devresine çok etkili bir başlangıç yaparak, ikide iki yaptı. Göztepe SK'yı 3-2'lik galibiyetle yenen kırmızı-beyazlılar, sahaya net bir oyun koydu. 7. galibiyetini elde eden Aras, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda ümitlendi. Aras Başantrenörü Suphi Doğancı galibiyet sonrası şu ifadelerde bulundu: "Göztepe'nin son zamanlarda oyununda ciddi bir gelişme vardı. Çok zor bir maç olacağını öngörüyorduk. Tahmin ettiğimiz gibi çok iyi mücadele ettiler. İlk setlerde oyun planımıza sadık kaldık ve rahat bir şekilde iki set kazandık. Ancak üçüncü set itibarıyla hem Martha'nın sakatlanması hem de bu sakatlığın oyun ritmimizi tamamen değiştirmesi ciddi bir ritim kaybı yaşamamıza sebep oldu. Kendimizi toparlamakta epey zorlandık. Yine de karar setini aldık ve kazandığımız için mutluyum."