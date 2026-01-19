Başkan Doğan’ın aracına saldırdılar

SÜPER Lig'de dün oynanan Kocaelispor-Trabzonspor karşılaşmasında konuk ekip uzatmalarda bulduğu golle kazanınca stadyum dışında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırıda bulunuldu. Çevik kuvvet ekipleri aracın etrafını sardı ve güvenlik koridoru oluşturdu. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelili taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulundu. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, saldırganların tespit edilmesi için çalışma başlattı.