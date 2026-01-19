Göztepe karar setinde kayıp

23 yıl aradan sonra Sultanlar Ligi'ne adını yazdıran Göztepe, karar setlerinde yine zorlandığı bir maçı geride bıraktı. Göz-Göz, 25-14, 25-20, 18-25, 19-25, 15-11 sonuçlanan setlerle Aras'a 3-2 yenilerek, bu sezon 12. mağlubiyetini aldı ve 4 galibiyette kaldı. Sarı-kırmızılıların geri dönüşü dikkat çekse de zafer yine kıl payı kaçtı. İzmir ekibi 3. kez bir maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısındaki Kuzeyboru ve Beşiktaş maçlarında karar setlerinden boynu bükük ayrıldı. Göztepe, yarın Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek.