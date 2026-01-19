Kartal zafer peşinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyahbeyazlı ekip, seyircisi önünde kazanarak sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamayı hedefliyor. Kara Kartal'da Kayserispor maçında Wilfred Ndidi milli takımdan yorgun döndüğü, Tiago Djalo ise kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da müsabaka kadrosunda yer alması beklenmiyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen siyahbeyazlılar, bu serisini sürdürmek istiyor.