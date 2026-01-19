Kır zinciri Bodrum

TRENDYOL 1. Lig'de son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen ve Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Konyaspor'a mağlup olan Bodrum FK, bugün sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadele, ev sahibi ekip için kritik bir viraj niteliği taşıyor. Muğla ekibinde Celal Dumanlı haricinde eksik bulunmuyor. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Burhan Eşer, bu maçın bir dönüm noktası olabileceğini vurguladı. Teknik direktör Eşer, "Sivasspor bu ligin iyi ve oturmuş takımlarından biri. Ancak biz de sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızın desteğiyle, son haftalarda alamadığımız galibiyeti bu maçta almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.