Manisa gülemedi!

Basketbol Süper Lig’de son sıralar açısından büyük önem taşıyan maçta Glint Manisa Basket, rakibine yenilerek üzüntü yaşadı. Ev sahibi takımdan Cowan 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

BASKETBOL Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Glint Manisa Basket, deplasmanda Mersin Spor karşısında başa baş bir mücadele göstermesine rağmen 81-77 yenilerek, rakibini galibiyet sayısında geçme fırsatını tepti. Maça Leon Apaydın ve Ronald March'ın ilk 5 dakikada bulduğu sayılar ile başlayan iyi başlayan Mersin Spor karşısında Manisa Basket 4 oyuncusuyla bulduğu skorla karşılık verdi: 14-13 Manisa Basket 5. dakikada aldığı mola dönüşünde 9-0'lık seri yakalayarak son 3 dakikaya 22-14 önde girdi ve çeyreği de 25-19 önde kapattı. İkinci çeyrekte devrenin sonuna yaklaşırken Manisa Basket Maozinha Pereira ve Judah Mintz'in sayıları ile 41-37 öne geçerek Marsin Spor Kulübüne molayı aldırdı. Mola dönüşünde Alexandre Chassang ve Justin Cobbs'ın sayıları ile beraberliği bulan Mersin Spor Kulübü öne geçme şansını değerlendiremedi ve devreyi de 48-43 geride kapattı.

MERSİN SERİYLE YAKALADI

Soyunma odasından Yiğit Onan ve Jayce Johnson'ın üst üste sayıları ile dönen Manisa Basket skoru 52-43 yaparak farkı açmaya çalışsa da Mersin temsilcisi 11-1'lik seri ile bitime 4 dakika kala skoru 55-52 yaparak maçta uzun bir aradan sonra tekrar öne geçti. Manisa Basket son periyoda 62-61 geride girdi. İlk 5 dakikada rakibine 3 sayı izni veren Mersin temsilcisi buna karşın Gabriel Olaseni ve Jack White'ın bulduğu sayılar ile skoru 70-64'e getirdi. Son 3 dakikaya girilirken 75-68 önde olan Mersin Spor 7 sayılık avantajını, Manisa Basket'in Maozinha Pereira ve Altan Çamoğlu'nun bulduğu sayılar ile kaybetti ve son bölüme 2 sayılık farkla önde girdi. Son 1 dakikaya girilirken Anthony Cowan'nın üst üste gelen 6 sayısı ile skorda geriye düşen Ege ekibi mücadeleyi 81-77 kaybetti.

