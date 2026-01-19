Manisa gülemedi!

BASKETBOL Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta Glint Manisa Basket, deplasmanda Mersin Spor karşısında başa baş bir mücadele göstermesine rağmen 81-77 yenilerek, rakibini galibiyet sayısında geçme fırsatını tepti. Maça Leon Apaydın ve Ronald March'ın ilk 5 dakikada bulduğu sayılar ile başlayan iyi başlayan Mersin Spor karşısında Manisa Basket 4 oyuncusuyla bulduğu skorla karşılık verdi: 14-13 Manisa Basket 5. dakikada aldığı mola dönüşünde 9-0'lık seri yakalayarak son 3 dakikaya 22-14 önde girdi ve çeyreği de 25-19 önde kapattı. İkinci çeyrekte devrenin sonuna yaklaşırken Manisa Basket Maozinha Pereira ve Judah Mintz'in sayıları ile 41-37 öne geçerek Marsin Spor Kulübüne molayı aldırdı. Mola dönüşünde Alexandre Chassang ve Justin Cobbs'ın sayıları ile beraberliği bulan Mersin Spor Kulübü öne geçme şansını değerlendiremedi ve devreyi de 48-43 geride kapattı.

MERSİN SERİYLE YAKALADI

Soyunma odasından Yiğit Onan ve Jayce Johnson'ın üst üste sayıları ile dönen Manisa Basket skoru 52-43 yaparak farkı açmaya çalışsa da Mersin temsilcisi 11-1'lik seri ile bitime 4 dakika kala skoru 55-52 yaparak maçta uzun bir aradan sonra tekrar öne geçti. Manisa Basket son periyoda 62-61 geride girdi. İlk 5 dakikada rakibine 3 sayı izni veren Mersin temsilcisi buna karşın Gabriel Olaseni ve Jack White'ın bulduğu sayılar ile skoru 70-64'e getirdi. Son 3 dakikaya girilirken 75-68 önde olan Mersin Spor 7 sayılık avantajını, Manisa Basket'in Maozinha Pereira ve Altan Çamoğlu'nun bulduğu sayılar ile kaybetti ve son bölüme 2 sayılık farkla önde girdi. Son 1 dakikaya girilirken Anthony Cowan'nın üst üste gelen 6 sayısı ile skorda geriye düşen Ege ekibi mücadeleyi 81-77 kaybetti.