Sambacı Göz-Göz

TRENDYOL Süper Lig'de ikinci devreye bugün başlayacak olan Göztepe, hücum hattını tamamen Brezilyalı futbolculardan oluşturarak dikkat çeken bir yapılanmaya gitti. Sezonun ilk yarısını ön bölgede Janderson ve Juan ikilisiyle tamamlayan İzmir temsilcisi, devre arasında yaptığı transferlerle bu hattı daha da güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Brezilya'nın Ponte Preta takımından forvet Jeh'i, Ceara SC'den ise Guilherme Luiz'i kadrosuna katarak hücumda Brezilyalı oyuncu sayısını dörde çıkardı. Teknik heyet, ligin ikinci yarısında skor yükünü bu oyuncuların taşımasını bekliyor. Daha önce Romulo Cardoso gibi bir ismi keşfederek parlatan ve performansını üst seviyeye taşıyan sarı-kırmızılılar, benzer bir başarıyı bu sezonki hücum oyuncularıyla da tekrarlamayı hedefliyor.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR

Göztepe, doğru scouting ve düzenli forma şansı verilen genç ve potansiyelli Brezilyalı futbolcuların hem sportif başarıya katkı sağladığını hem de önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu düşünüyor. Bu doğrultuda Janderson, Juan, Jeh ve Luiz'den yalnızca kısa vadeli skor katkısı değil, uzun vadede yüksek bonservis geliri elde edilmesi de planlanıyor.

Sarı-kırmızılılarda Antunes seferberliği

GÖZTEPE'NİN devre arasında İsviçre temsilcisi Servette'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki on numara oyuncusu Alexis Antunes için adeta seferberlik ilan edildi. Büyük umutlarla transfer edilen Antunes'in, İzmir'e gelir gelmez yaşadığı sakatlık camiada hayal kırıklığı yaratırken, oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda fizyoterapist ve sağlık ekibi, Antunes'in tedavi sürecini titizlikle sürdürüyor. Oyuncunun tamamen iyileşmeden sahalara dönmemesi için risk alınmazken, yaklaşık 1 ay stakımdan ayrı kalacağı öğrenildi.