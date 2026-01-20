Büyük Altay’da çember daralıyor

3. Lig 4. Grup'ta Uşak ve Ayvalıkgücü Bld'ye mağlup olarak ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Altay'da çember daralıyor. Kulübe ihtarname gönderen futbolcuların bugün yönetimden ödeme beklediği öğrenildi. Siyahbeyazlılarda tecrübeli isimlerden Özgür, Ceyhun, Sefa ve Ozan'ın yanı sıra genç kramponlar Ege ve Mert alacaklarını tahsil etmek için noter kanalıyla kulübe ihtar çekmişti. Bu isimler yönetimin ikna etmesi üzerine takımda kalarak tek taraflı fesih haklarını kullanmadı. Siyah-beyazlı yönetimin daha önce yapılan görüşmelerde bugüne kadar oyunculara ödeme sözü verdiği bildirildi. Futbolculara ödeme yapılmaması halinde takımda ayrılıkların yaşanabileceği ifade edildi.