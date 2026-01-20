Trabzon’da Muçi fırtınası

SÜPER Lig'in 18. haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Trabzonspor, puanını 38'e yükseltirken bordo-mavililerde Ernest Muçi fırtınası esiyor. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya kazandırılan Ernest Muçi, Trabzon formasıyla bu sezon 10 gol atma başarısı gösterdi. Arnavut futbolcu, Karadeniz ekibinde son 10 resmi maçta takımına en çok skor katkısını veren oyuncu oldu. Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'de son 6 karşılaşmada 8 gole, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 müsabakada 2 gole imza attı.

ÜST ÜSTE 6 MAÇTA GOL ATTI

TRABZONSPOR, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda hanesine 13 puan yazdırdı. Muçi ayrıca Süper Lig'de, Trabzonspor formasıyla Burak Yılmaz'dan (Aralık 2011-Ocak 2012) bu yana üst üste altı maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Genç oyuncu; Kocaelispor (1), Gençlerbirliği (1) Beşiktaş (1), Konyaspor (1), Göztepe (2) Başakşehir (2) maçlarında fileleri havalandırdı.