Aydın Lisesi’nden büyük başarı

AYDIN genelinde gerçekleştirilen Okul Sporları Masa Tenisi Müsabakalarında mücadele eden Aydın Lisesi Masa Tenisi Takımı, turnuva boyunca ortaya koyduğu disiplinli ve etkili oyunla rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu oldu. Müsabakalar süresince teknik yeterlilikleri, oyun disiplini ve takım uyumlarıyla dikkat çeken Aydın Lisesi sporcuları, istikrarlı performanslarıyla turnuvanın en başarılı takımı olarak öne çıktı. Okul yönetimi, il şampiyonluğunda emeği geçen sporcuları ve antrenör öğretmenleri tebrik ederek, takımın ilerleyen aşamalarda Aydın'ı başarıyla temsil edeceğine olan inançlarını dile getirdi.