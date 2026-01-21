Bekle Avrupa Göz-Göz geliyor

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Göztepe, Avrupa yolunda kaza yapmadı. Sezonun ilk devresinde Gaziantep FK'yı (D) 1-0 ve Samsunspor'u 2-0 yenen Göztepe, Çaykur Rizespor galibiyetiyle 3'te 3 yaptı. Puanını 35'e çıkaran sarı-kırmızılılar 4'üncü sıradaki yerini korurken, 5'inci Beşiktaş'ı 3, 6'ncı Başakşehir ve 7'nci Samsunspor'un 9 puan önünde yer aldı. Sezona Avrupa hedefiyle başlayan İzmir ekibinin üst üste gelen galibiyetleri de camia ve taraftarı iyice havaya soktu. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nı dolduran on binlerce Göztepeli futbolsever, 'Göztepe Avrupa'ya' tezahüratlarıyla ortalığı inletti.

STOILOV'DAN UYARI

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Stoilov, kazanmalarına rağmen birçok oyuncusunun, gerçekte sahip olduğu yüksek seviyede performans gösteremediğini de dile getirdi. Taraftar cezalarının kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Stoilov, "Her zaman bu cezaların bizim için çok olumsuz olduğunu belirtiyorum. Bu maçta neredeyse 5 bin taraftarımız cezalıydı. 1-2 maç önce ise 18 bin taraftarımız cezalıydı ve bu bizim adımıza gerçekten sıkıntı yaratıyor" yorumunu yaptı. Heliton ve Bokele'nin cezalı duruma düşmesini de yorumlayan deneyimli hoca, "Üzücü bir durum çünkü sürekli oynayan 2 oyuncumuz. Başka stoperlerimiz var ve bu onlar için fırsat olacak. Değişiklikler yapmak zorunda kalacağız. Zor bir durumla karşı karşıyayız önemli maç öncesi ama çekinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum" cümlelerini kullandı

SAVUNMADA BÜYÜK SIKINTI

GÖZTEPE'DE, bu hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi 2 stoper cezalı duruma düşerken, orta saha Rhaldney ise sakatlandı. Defansın adeta sigortası olan Bokele ve Heliton gördükleri sarı kartlar nedeniyle F.Bahçe maçında görev alamayacak. Sakatlanıp oyuna devam edemeyen Rhaldney'in durumu ise hafta sonuna kadar netlik kazanacak.