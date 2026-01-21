Brahim Diaz özür diledi

AFRİKA Kupası'nda attığı 5 golle gol krallığına ulaşan ve Fas'ın finale kadar yükselmesinde kilit rol oynayan Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, tüm bu başarılarına rağmen Senegal karşısında kariyerinin en acı anlarından birini yaşadı. Afrika Kupası Finali'nde normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada, uzatma dakikalarında verilen tartışmalı penaltıda topun başına geçen Brahim Diaz, ülkesine şampiyonluğu getirebilecek bu kritik fırsatı değerlendiremedi ve Senegal kupaya uzandı. Maçın bitiş düdüğüyle büyük hayal kırıklığı yaşayan Diaz, Fas halkından özür diledi. Diaz, yaptığı paylaşımda, "Canım çok acıyor. Bu kupayı hayal etmiştim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum, tüm kalbimle özür diliyorum. Bir gün bu sevginin karşılığını verebilmek ve Fas halkı için bir gurur kaynağı olmak adına yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.