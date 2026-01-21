Telafi edeceğiz

TFF 3. Lig 4. Grup'ta geçtiğimiz hafta sonu şampiyonluk yarışı verdiği Kütahyaspor'a evinde kaybederek kritik bir 3 puandan olan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür camiaya umut aşıladı. Kütahya karşısında, galibiyeti hak eden taraf olmalarına rağmen hücumda etkili olamadıklarını kaydeden Basatemür, "90 dakika boyunca topa sahip olan taraf bizdik. Ama bir türlü skoru bulamadık. 3 puanı hak eden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Oyun olarak olumlu işler yaptığımız bölümler oldu ama 3. bölgede bazen kopukluklar yaşadık. Kalitemize inanıyorum ve Balıkesirspor karşısında geçen hafta sonu aldığımız yenilgiyi telafi edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

'DAHA HAZIR HALE GELECEĞİZ'

Yeni transferler ve cezası sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Ömer Faruk'un maç ritmini yavaş yavaş yakaladığını ve Balıkesirspor karşısında daha hazır hale geleceklerini vurgulayan tecrübeli antrenör, "Murat Arslan, Hüseyin Gündüz zaman ilerledikçe sistemimize alışacak ve daha faydalı olacak. Ayrıca Ömer Faruk sezon başından bu yana ilk kez süre aldı. Ve kısa süre oynamasına rağmen 1 kafa topu direkten döndü. Ömer'i çok güveniyorum. Ayrıca yine cezalı oldukları için maç ritmini kaybeden Yasin, Harun gibi oyuncularımız gün geçtikçe daha takıma adapte olacaklar. Hafta sonu Balıkesirspor maçıyla yeniden ilk yarıdaki Karşıyaka gibi üretken, taraftarı sevindiren bir yapıya bürüneceğiz" ifadelerini kullandı.

ENSAR DA OYNAYACAK

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, ünlü istatistik sitesinin Karşıyaka-Kütahyaspor maçında Ensar'ı sarı kartlı gösterdiğini, ancak federasyonun resmi sitesinde Alpay'ın sarı kart aldığını hatırlattı. Basatemür, Ensar'ın Balıkesirspor karşısında oynayacağını da sözlerine ekledi.