Beşiktaş’ta transfer heyecanı! Dev bonservisle geliyor

Trendyol Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda görüşülen isimlerle temasını artırdı. Birçok isimle de vedalaşan siyah-beyazlılarda son olarak Rafa Silva ve Demir Ege Tıknaz takımdan ayrıldı. Takımdaki ayrılıklar gündemden düşmezken İngiliz golcü Tammy Abraham ile ilgili transfer duyumları daha da netleşiyor.

KULÜPLER DE ANLAŞTI

Siyah beyazlılar, Tammy Abraham'ın transferi için Aston Villa ile anlaşmaya vardı. İki kulüp arasında yapılan son görüşmelerde İngiliz kulübü, Yasin Özcan + 21,5 milyon Euro bonservis ücreti ödemeyi kabul etti.

ANLAŞMA SAĞLAMIŞTI

Kişisel şartlarda Aston Villa ile anlaşma sağlayan 28 yaşındaki futbolcu, kulüplerin ortak noktada buluşmasını bekliyordu.

5 TRANSFER YAPILACAK

Siyah beyazlılar Abraham'ın yerine de yeni bir santrfor arayışına başlayacak ve en az bir tane de orta saha oyuncusu alarak devre arasını 5 transferle tamamlayacak.