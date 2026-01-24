Muğla’nın gururu Emircan

ÇİN'İN Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, bu önemli başarısının ardından dünya okçuluğunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri için yarışıyor. Gösterdiği üstün performansla hem Türkiye'yi hem de Muğla'yı uluslararası arenada başarıyla temsil eden Haney'in adaylığı, dünya genelinde okçuluk camiasında büyük takdir topladı. Okçuluğa 9 yaşında başlayan Emircan Haney, disiplinli çalışma anlayışı, istikrarlı performansı ve uluslararası başarılarıyla bugün dünyanın en iyi okçuları arasında yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor yaşamını sürdüren Haney, elde ettiği Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Dünya genelinde gerçekleştirilen ve kazananın küresel halk oylamasıyla belirleneceği prestijli ödül için oylama süreci başladı. Türkiye'yi ve Muğla'yı başarıyla temsil eden Emircan Haney'in adaylığı, hem ulusal hem de uluslararası okçuluk camiasında büyük yankı uyandırdı.

13 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

Dünya Şampiyonluğu ile taçlanan bu büyük başarının, 'Yılın Okçusu' ödülüyle taçlandırılması için halk oylaması 13 Şubat 2026'ya kadar devam ediyor. Oylama, dünya genelindeki tüm sporseverlere açık olarak gerçekleştiriliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'e oy vermek isteyenler, www.worldarcheryawards.com adresi üzerinden oy kullanabiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'e bir tebrik de Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan geldi. Aras, "Emircan azmi, disiplini ve elde ettiği uluslararası başarılarla genç sporcularımıza ilham oluyor. Herkesi milli sporcumuza destek olmak için oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.